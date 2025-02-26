СМИ: В Германии неизвестный открыл стрельбу у здания суда

Неизвестный открыл стрельбу у здания суда в городе Билефельд. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает газета Bild.

Два человека пострадали в результате стрельбы на параде в Филадельфии

По данным издания, инцидент произошёл во время слушания по делу об убийстве профессионального боксера Бесара Нимани. Сообщается о нескольких пострадавших.

В публикации говорится, что стрелок был задержан, однако не исключено, что у него мог быть сообщник, которому удалось скрыться.

В Германии был застрелен боксёр Бесар Нимани.

Профессиональный боксёр косовско-албанского происхождения Бесар Нимани был застрелен в Германии в марте 2024 года, сообщает RT. Один из трёх предполагаемых преступников был пойман.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
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