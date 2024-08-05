Разведчики Дульцевы рассказали, как сообщили детям, что они русские
Освобожденные российские разведчики-нелегалы Артем и Анна Дульцевы рассказали, что их дочь София заплакала, а сын отнесся спокойно, когда им рассказали, что они русские. Об этом Дульцевы сообщили в эфире телеканала «Россия-1».
Супруги отметили, что их дочь София немного эмоционально отреагировала на новость о том, что она Дульцева и русская, и заплакала, а сын Даня был спокоен и отнесся положительно.
Дети разведчиков также уже выучили несколько слов на русском языке.
Дульцевых освободили 2 августа в рамках масштабного обмена заключенными между Россией и США. Они были осуждены в Словении за шпионаж, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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