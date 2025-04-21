СМИ: Нового папу изберут в атмосфере полной секретности
После смерти папы римского Франциска конклав выберет нового главу католической церкви в условиях полной анонимности, сообщило агентство Press Association.
Имя следующего понтифика назовут за закрытыми дверями после 15-30 дней голосования, уточняется в публикации. Отмечается, что число голосующих было ограничено 120 кардиналами, так как всех из них, кто старше 80 лет, лишили права голоса.
Процедура избрания главы Ватикана проходит в несколько туров. Они проводятся до тех пор, пока один из кандидатов не получит абсолютное большинство. Имена претендентов на Святой Престол пока не озвучивались.
Папа римский Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. В феврале понтифик попал в больницу с двусторонней пневмонией, однако позже состояние папы начало улучшаться, а в марте он даже появился на публике, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru