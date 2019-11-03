СМИ: Названа предполагаемая дата похорон начальника Центра «Э» Ингушетии
Похороны начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, застреленных в Москве 2 ноября, могут состояться в понедельник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах региона.
«Тела пока еще не выдали родным. Ожидается, что это произойдет сегодня, а завтра состоятся похороны погибших», - заявил источник агентства.
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов выразил соболезнования родным и близким погибших и назвал гибель братьев Эльджаркиевых большой утратой для всего ингушского народа.
Напомним, Ибрагим Эльджаркиев и его брат Абдулахмед, работавший врачом в одной из столичных клиник, были убиты неизвестным из огнестрельного оружия.
Правоохранители, по данным СМИ, проверяют девятерых подозреваемых в причастности к убийству, трое из них находятся в розыске.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц») ч. 2 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия»).
Ранее Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН пояснил, почему не верит в отсутствие информации у российских спецслужб о готовящемся убийстве Ибрагима Эльджаркиева группой в 10 человек.
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