СМИ напомнили о критериях установки алкозамков в России

Предполагается, что аппаратура, обнаружив в крови водителя алкоголь, не даст возможности начать движение. Более того, соответствующая информация поступит оператору системы ЭРА-ГЛОНАСС, а также в «орган государственного управления, уполномоченный осуществлять контроль за безопасностью дорожного движения». Новый ГОСТ вступает в силу с 1 апреля 2023 года, сообщают «Известия».

«Конструкция индикаторов паров этанола должна обеспечивать проведение автоматического контроля очистки от этанола первичного измерительного преобразователя индикатора и отсутствие этанола в системе отбора пробы выдыхаемого воздуха (в случаях контактного способа) и в окружающем воздухе», — отмечается в ГОСТе.

ГОСТом предусмотрена установка алкозамков на автомобилях (в том числе и легковых), осуществляющих коммерческие перевозки пассажиров, а также на транспортных средствах, которые перевозят опасные, тяжеловесные, и крупногабаритные грузы, бытовые отходы и мусор.

Отмечается, что требования ГОСТа могут применяться «в законодательно установленных случаях в качестве одной из мер, используемых в качестве административного наказания водителей, совершивших нарушения, связанные с управлением ТС в состоянии алкогольного опьянения», отмечает издание.

Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ и ГИБДД призывают принудительно устанавливать алкозамки на автомобилях водителей, задержанных за езду в нетрезвом виде, за их счет. Об этом рассказал замглавы Минпромторга Василий Шпак в ходе Международного промышленного форума «Интеллект машин и механизмов» в Севастополе.

