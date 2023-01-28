СМИ напомнили о критериях установки алкозамков в России
Новый ГОСТ Р 70637–2023 «Автотранспортные средства. Система контроля состояния водителя (алкозамок). Общие технические требования» принят Росстандартом, сообщается на официальном сайте ведомства.
Предполагается, что аппаратура, обнаружив в крови водителя алкоголь, не даст возможности начать движение. Более того, соответствующая информация поступит оператору системы ЭРА-ГЛОНАСС, а также в «орган государственного управления, уполномоченный осуществлять контроль за безопасностью дорожного движения». Новый ГОСТ вступает в силу с 1 апреля 2023 года, сообщают «Известия».
«Конструкция индикаторов паров этанола должна обеспечивать проведение автоматического контроля очистки от этанола первичного измерительного преобразователя индикатора и отсутствие этанола в системе отбора пробы выдыхаемого воздуха (в случаях контактного способа) и в окружающем воздухе», — отмечается в ГОСТе.
ГОСТом предусмотрена установка алкозамков на автомобилях (в том числе и легковых), осуществляющих коммерческие перевозки пассажиров, а также на транспортных средствах, которые перевозят опасные, тяжеловесные, и крупногабаритные грузы, бытовые отходы и мусор.
Отмечается, что требования ГОСТа могут применяться «в законодательно установленных случаях в качестве одной из мер, используемых в качестве административного наказания водителей, совершивших нарушения, связанные с управлением ТС в состоянии алкогольного опьянения», отмечает издание.
Ранее сообщалось, что Минпромторг РФ и ГИБДД призывают принудительно устанавливать алкозамки на автомобилях водителей, задержанных за езду в нетрезвом виде, за их счет. Об этом рассказал замглавы Минпромторга Василий Шпак в ходе Международного промышленного форума «Интеллект машин и механизмов» в Севастополе.
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