СМИ: Налоговая заблокировала счета ИП писателя Глуховского

По данным издания, писатель вовремя не предоставил в ФНС налоговую декларацию, из-за чего в конце июня счета его ИП, которая занимается издательской деятельностью, заблокировали.

Shot также отмечает, что Глуховский задолжал своей жене почти 23 миллиона рублей.

Ранее Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Глуховского к восьми годам лишения свободы по делу о фейках о российской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

