СМИ: Налоговая заблокировала счета ИП писателя Глуховского
Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета ИП писателя Дмитрия Глуховского (признан в РФ иноагентом), преедает Telegram-канал Shot.
По данным издания, писатель вовремя не предоставил в ФНС налоговую декларацию, из-за чего в конце июня счета его ИП, которая занимается издательской деятельностью, заблокировали.
Shot также отмечает, что Глуховский задолжал своей жене почти 23 миллиона рублей.
Ранее Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Глуховского к восьми годам лишения свободы по делу о фейках о российской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru