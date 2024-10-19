СМИ: Находящемуся в СИЗО экс-мэру Сочи отказали в отправке на СВО
19 октября 202417:41
Бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, находящемуся в СИЗО, отказали в отправке в зону проведения спецоперации на Украине, передает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что причиной отказа стал тот факт, что согласование отправки в зону спецоперации является правом, а не обязанностью следователя.
Ранее Московский городской суд признал законным арест Копайгородского, которому вменили хищение земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей, и отклонил апелляционные жалобы его адвокатов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru