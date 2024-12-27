В Москве 17 человек задержали за организацию нелегальных азартных игр
Семнадцать подозреваемых в организации нелегальных азартных игр задержали в Москве, криминальный доход фигурантов за несколько лет превысил 10 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Злоумышленники организовали два кол-центра в Пресненском районе столицы. Их персонал обзванивал клиентов и принимал от них ставки, вел статистику и выдавал выигрыши», — написала Волк в своем Telegram-канале.
Правоохранители во время обысков обнаружили 250 млн рублей, мобильные телефоны, компьютерную технику, документы и другие имеющие доказательственное значение предметы. Возбуждено уголовное дело о незаконных организации и проведении азартных игр.
Как отметила Волк, одного из фигурантов заключили под стражу, еще 16 находятся под подпиской о невыезде.
Ранее в Ижевске 39-летнего местного жителя задержали по подозрению в организации незаконной игорной деятельности. По данным правоохранителей, фигурант разместил терминалы с азартными играми в барах и небольших торговых точках, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru