СМИ: На авиабазе в Омске подростки подожгли Ми-8
В Омске подростки подожгли вертолет, сообщает «Коммерсант».
Ми-8 находился на одной из авиабаз региона. Подростки бросили коктейль Молотова в винтокрылую машину. Вскоре они были задержаны.
На опубликованном видео один из несовершеннолетних говорит, что с ними через мессенджер связался неизвестный, предложивший $20 тысяч за поджог вертолета. Денег подростки не получили, а переписку их собеседник удалил.
Ранее в Ноябрьске двое подростков пробрались на территорию аэропорта и подожгли вертолет Ми-8 авиакомпании Utair. Несовершеннолетних завербовали через анонимный Telegram-канал и пообещали 5 млн рублей. Ущерб составил 300 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru