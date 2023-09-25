СМИ: МВД приказало полицейским удалить рабочие чаты в WhatsApp

По данным канала, требования удалить служебные чаты в мессенджере полицейским в некоторых регионах РФ озвучили ещё летом, порекомендовав перенести общение в Telegram.

Также Baza отмечает, что в некоторых регионах полицейским разрешили общаться в WhatsApp, но при этом переименовать чаты, чтобы названия не указывали на связь с МВД.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн допустил, что мессенджер WhatsApp могут заблокировать в России после запуска функции новостных каналов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».