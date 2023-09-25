СМИ: МВД приказало полицейским удалить рабочие чаты в WhatsApp

Сотрудникам полиции в России следует удалить или переименовать рабочие чаты в WhatsApp (принадлежит признанной в России экстремистской и запрещенной Meta). Как пишет Telegram-канал Baza, соответствующий приказ поступил от руководства МВД.

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По данным канала, требования удалить служебные чаты в мессенджере полицейским в некоторых регионах РФ озвучили ещё летом, порекомендовав перенести общение в Telegram.

Также Baza отмечает, что в некоторых регионах полицейским разрешили общаться в WhatsApp, но при этом переименовать чаты, чтобы названия не указывали на связь с МВД.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн допустил, что мессенджер WhatsApp могут заблокировать в России после запуска функции новостных каналов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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