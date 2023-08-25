Пользователи WhatsApp смогут отправлять HD-видео
Пользователям WhatsApp стала доступна отправка видеороликов в высоком качестве, сообщает пресс-служба разработчиков мессенджера.
Уточняется, что ранее при отправке видео автоматически сжимались до разрешения 480p. Теперь же пользователи смогут перед отправкой выбрать качество ролика - стандартное или высокое.
«При использовании функции HD Quality, видео отправится в разрешении 720р. Это по-прежнему хуже, чем 1080p или 4K, однако качество изображения станет более приемлемым», — указано в статье.
Ранее в WhatsApp добавили функцию отключения звука для звонков с неизвестных номеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru