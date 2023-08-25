Пользователи WhatsApp смогут отправлять HD-видео

Уточняется, что ранее при отправке видео автоматически сжимались до разрешения 480p. Теперь же пользователи смогут перед отправкой выбрать качество ролика - стандартное или высокое.

«При использовании функции HD Quality, видео отправится в разрешении 720р. Это по-прежнему хуже, чем 1080p или 4K, однако качество изображения станет более приемлемым», — указано в статье.

Ранее в WhatsApp добавили функцию отключения звука для звонков с неизвестных номеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

