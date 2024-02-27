СМИ: МВД начало проверку из-за камеры напротив здания Минобороны

Московский главк Министерства внутренних дел начал доследственную проверку после обнаружения камеры напротив здания Минобороны на Фрунзенской набережной, передает ТАСС со ссылкой на источник.

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Сотрудники правоохранительных органов изучают, как использовалась камера, а также какие кадры она могла снять, рассказал собеседник агентства.

Оборудование изъято и передано специалистам. Об инциденте доложили в Федеральную службу безопасности (ФСБ).

Следившую за зданием Минобороны камеру обнаружили сотрудники коммунальных служб. По данным СМИ, она была повернута объективом в стену во избежание бликов. Устройство могло вести непрерывную трансляцию обстановки у здания, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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