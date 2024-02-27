СМИ: МВД начало проверку из-за камеры напротив здания Минобороны
Московский главк Министерства внутренних дел начал доследственную проверку после обнаружения камеры напротив здания Минобороны на Фрунзенской набережной, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Сотрудники правоохранительных органов изучают, как использовалась камера, а также какие кадры она могла снять, рассказал собеседник агентства.
Оборудование изъято и передано специалистам. Об инциденте доложили в Федеральную службу безопасности (ФСБ).
Следившую за зданием Минобороны камеру обнаружили сотрудники коммунальных служб. По данным СМИ, она была повернута объективом в стену во избежание бликов. Устройство могло вести непрерывную трансляцию обстановки у здания, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru