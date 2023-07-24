Baza: задержан снимавший здание Минобороны в Москве после атаки БПЛА

Правоохранители задержали мужчину, который снимал здание министерства обороны с Андреевского моста сразу после атаки на столицу беспилотников, сообщает Telegram-канал Baza.

Захарова назвала атаку беспилотников на Москву актом международного терроризма

По данным СМИ, полицейские увидели мужчину, когда приехали на другой вызов около четырех утра. Москвич вызвал наряд, так как якобы услышал звук падения беспилотника около здания Минобороны.

Прибыв на вызов, правоохранители не обнаружили дроны, зато приметили загадочного мужчину, стоявшего на мосту и снимавшего здание оборонного ведомства. Полицейские задержали 41-летнего оператора для дальнейшего разбирательства, пишет Baza.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что беспилотники нанесли удары по двум нежилым зданиям в столице, серьезных разрушений нет. По данным RT, один из дронов рухнул на улице Лихачева в Южном административном округе столицы, второй аппарат упал на Комсомольском проспекте.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Минобороны РФЗадержаниеМоскваБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры