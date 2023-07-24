Baza: задержан снимавший здание Минобороны в Москве после атаки БПЛА
Правоохранители задержали мужчину, который снимал здание министерства обороны с Андреевского моста сразу после атаки на столицу беспилотников, сообщает Telegram-канал Baza.
По данным СМИ, полицейские увидели мужчину, когда приехали на другой вызов около четырех утра. Москвич вызвал наряд, так как якобы услышал звук падения беспилотника около здания Минобороны.
Прибыв на вызов, правоохранители не обнаружили дроны, зато приметили загадочного мужчину, стоявшего на мосту и снимавшего здание оборонного ведомства. Полицейские задержали 41-летнего оператора для дальнейшего разбирательства, пишет Baza.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что беспилотники нанесли удары по двум нежилым зданиям в столице, серьезных разрушений нет. По данным RT, один из дронов рухнул на улице Лихачева в Южном административном округе столицы, второй аппарат упал на Комсомольском проспекте.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Baza: задержан снимавший здание Минобороны в Москве после атаки БПЛА
- На Украине заявили о повреждении инфраструктуры одного из портов на Дунае
- Shot: ВСУ за час выпустили более 20 снарядов по Белгородской области
- Центробанк заявил о росте финансовых пирамид под видом онлайн-игр
- Дрон вертолетного типа упал на кладбище ЗелАО
- Марочко: ВСУ усилили удары по Сватово и его окрестностям
- Sky News: Главная ошибка Байдена — недооценка России как ядерной державы
- Минобороны России: пресечена попытка террористической атаки 17 БПЛА на Крым
- Следы взрывчатки нашли в следовавшем в Ростов-на-Дону сухогрузе для перевозки зерна
- Мишустин прибыл с визитом во Владивосток
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru