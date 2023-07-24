Baza: задержан снимавший здание Минобороны в Москве после атаки БПЛА

По данным СМИ, полицейские увидели мужчину, когда приехали на другой вызов около четырех утра. Москвич вызвал наряд, так как якобы услышал звук падения беспилотника около здания Минобороны.

Прибыв на вызов, правоохранители не обнаружили дроны, зато приметили загадочного мужчину, стоявшего на мосту и снимавшего здание оборонного ведомства. Полицейские задержали 41-летнего оператора для дальнейшего разбирательства, пишет Baza.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что беспилотники нанесли удары по двум нежилым зданиям в столице, серьезных разрушений нет. По данным RT, один из дронов рухнул на улице Лихачева в Южном административном округе столицы, второй аппарат упал на Комсомольском проспекте.

