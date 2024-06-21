СМИ: Мошенничество WorldSkills Russia может быть связано с заработком на грантах
21 июня 202402:32
Мошенничество WorldSkills Russia, скорее всего, связано с заработком на грантах, сообщает «РЕН ТВ».
Ранее на агентство составили ряд исков о неосновательном обогащении. Информация о WorldSkills Russia фигурирует в судах от 2023 года. За прошлый год WorldSkills Russia неосновательно получила более 10 млн рублей. На данный момент в судах еще ждут решения дела на 6 млн рублей.
Ранее в России арестовали главу и административного директора «WorldSkills Russia», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru