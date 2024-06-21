СМИ: Мошенничество WorldSkills Russia может быть связано с заработком на грантах

Мошенничество WorldSkills Russia, скорее всего, связано с заработком на грантах, сообщает «РЕН ТВ».

Ранее на агентство составили ряд исков о неосновательном обогащении. Информация о WorldSkills Russia фигурирует в судах от 2023 года. За прошлый год WorldSkills Russia неосновательно получила более 10 млн рублей. На данный момент в судах еще ждут решения дела на 6 млн рублей.

Ранее в России арестовали главу и административного директора «WorldSkills Russia», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

