МИА «Россия сегодня» подало заявку на регистрацию бренда «Эхо Москвы»
МИА «Россия сегодня», генеральным директором которого является Дмитрий Киселев, а главным редактором Маргарита Симоньян, обратилось в Роспатент с заявкой на регистрацию бренда «Эхо Москвы».
Согласно документам, размещённым на сайте ведомства, название и логотип идентичны бренду радиостанции, которая была ликвидирована в марте 2022 года. Отмечается, в списке видов деятельности, помимо прочего, значатся производство медийного контента, прокат снаряжения для подводного погружения, контроль за нефтяными скважинами.
Бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом) в своём Telegram-канале заявил, что происходящее можно сравнить с переписыванием учебника истории.
«Укрепляют прошлое». В той же логике. И это пройдёт», - отметил журналист, добавив что «воровство не комментирует».
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что в новых учебниках истории для 10-х и 11-х классов переписали разделы с 1970-го по нулевые года, а также ввели раздел об СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Один человек пострадал при падении беспилотника в Курской области
- У Росалкогольрегулирования появились функции по контролю за табаком
- Умерла сыгравшая Настасью Филипповну в «Идиоте» актриса Юлия Борисова
- Умер легендарный переводчик и радиоведущий Леонид Володарский
- Рестораторы допустили подорожание суши и роллов на 25 процентов
- МИА «Россия сегодня» подало заявку на регистрацию бренда «Эхо Москвы»
- Фигуристу Костомарову установили протезы для бега
- Путин внес поправки об извещении ООН и Совета Европы о военном положении
- Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль поселилась в российском селе
- Путин отменил положения налоговых договоров с недружественными странами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru