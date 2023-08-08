МИА «Россия сегодня» подало заявку на регистрацию бренда «Эхо Москвы»

Согласно документам, размещённым на сайте ведомства, название и логотип идентичны бренду радиостанции, которая была ликвидирована в марте 2022 года. Отмечается, в списке видов деятельности, помимо прочего, значатся производство медийного контента, прокат снаряжения для подводного погружения, контроль за нефтяными скважинами.

Бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом) в своём Telegram-канале заявил, что происходящее можно сравнить с переписыванием учебника истории.

«Укрепляют прошлое». В той же логике. И это пройдёт», - отметил журналист, добавив что «воровство не комментирует».

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что в новых учебниках истории для 10-х и 11-х классов переписали разделы с 1970-го по нулевые года, а также ввели раздел об СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

