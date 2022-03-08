На частоте «Эхо Москвы» будет вещать радио Sputnik
Радио Sputnik с 9 марта начнёт вещание на частоте закрытого радиоканала «Эхо Москвы». Об этом сообщается в Teleram-канале RT.
По словам главного редактора Маргариты Симоньян, таким образом была «исправлена историческая несправедливость».
«У самой цитируемой радиостанции в России до сих пор не было FM-частоты... выход на FM в Москве, Питере, других городах - это логичный шаг», - подчеркнула она.
Ранее Совет директоров ЗАО «Эхо Москвы» большинством голосов принял решение о ликвидации радио и его сайта, сообщает RT. Контракт с главным редактором Алексеем Венедиктовым был расторгнут, добавляет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,1 млн+66 576 / сут.
Умерли
358 тыс.+652 / сут.
Выздоровели
14,8 млн+112 тыс. / сут.
- На частоте «Эхо Москвы» будет вещать радио Sputnik
- В Госдуме заявили о беспрецедентных мерах поддержки семей с детьми
- Компания Shell прекращает участие во всех нефтегазовых проектах в России
- СМИ: ЕС запретит экспорт морских технологий в Россию
- Зеленский заявил, что охладел к вопросу о членстве Украины в НАТО
- В британском МИД назвали дату ввода новых санкций против России
- Фармэксперт Беспалов: «Глобального дефицита лекарств возникнуть не должно»
- В Европарламенте предупредили о последствиях отказа от импорта газа из России
- Китай призвал США раскрыть информацию о биолабораториях на Украине
- СМИ: японская платёжная система JCB приостановила операции в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru