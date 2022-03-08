На частоте «Эхо Москвы» будет вещать радио Sputnik

По словам главного редактора Маргариты Симоньян, таким образом была «исправлена историческая несправедливость».

«У самой цитируемой радиостанции в России до сих пор не было FM-частоты... выход на FM в Москве, Питере, других городах - это логичный шаг», - подчеркнула она.

Ранее Совет директоров ЗАО «Эхо Москвы» большинством голосов принял решение о ликвидации радио и его сайта, сообщает RT. Контракт с главным редактором Алексеем Венедиктовым был расторгнут, добавляет Ura.ru.

