На частоте «Эхо Москвы» будет вещать радио Sputnik

Радио Sputnik с 9 марта начнёт вещание на частоте закрытого радиоканала «Эхо Москвы». Об этом сообщается в Teleram-канале RT.

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По словам главного редактора Маргариты Симоньян, таким образом была «исправлена историческая несправедливость».

«У самой цитируемой радиостанции в России до сих пор не было FM-частоты... выход на FM в Москве, Питере, других городах - это логичный шаг», - подчеркнула она.

Ранее Совет директоров ЗАО «Эхо Москвы» большинством голосов принял решение о ликвидации радио и его сайта, сообщает RT. Контракт с главным редактором Алексеем Венедиктовым был расторгнут, добавляет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
ТЕГИ:РоссияРадиостанцияМаргарита Симоньян
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