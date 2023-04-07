Обвиняемую в убийстве военкора Татарского Дарью Трепову отправили в СИЗО

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте Треповой и отравил ее в изолятор на время расследования дела о теракте в Санкт-Петербурге.

Сообщается, что первые дни Дарья Трепова проведет на карантине в одиночной камере.

Ранее «Радиоточка НСН» сообщила время и место прощания с военкором Владленом Татарским.

