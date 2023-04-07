Обвиняемую в убийстве военкора Татарского Дарью Трепову отправили в СИЗО
7 апреля 202315:54
Обвиняемую в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского Дарью Трепову поместили в СИЗО. Об этом в телеграм-канале сообщила правозащитник Ева Меркачева.
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте Треповой и отравил ее в изолятор на время расследования дела о теракте в Санкт-Петербурге.
Сообщается, что первые дни Дарья Трепова проведет на карантине в одиночной камере.
Ранее «Радиоточка НСН» сообщила время и место прощания с военкором Владленом Татарским.
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7 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru