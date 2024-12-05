СМИ: Лесхозам запретили пилить елки к Новому году в Саратовской области

Глава Саратовской области Роман Бусаргин запретил пилить елки на продажу к новогодним праздникам местным лесхозам. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Саратова — СарБК».

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В своем обращении к министру природных ресурсов региона Константину Доронину губернатор указал на то, что на воспроизведение лесов из регионального бюджета тратятся огромные суммы, поэтому вырубать молодые деревья нецелесообразно.

«Мы не для этого эти ели сажаем. У Саратовской области нет такой возможности, прибыль получается у лесхозов минимальная», — отметил глава региона.

Ранее жители Уфы обвинили местных чиновников в краже новогодней елки. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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