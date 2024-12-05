СМИ: Лесхозам запретили пилить елки к Новому году в Саратовской области
Глава Саратовской области Роман Бусаргин запретил пилить елки на продажу к новогодним праздникам местным лесхозам. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Саратова — СарБК».
В своем обращении к министру природных ресурсов региона Константину Доронину губернатор указал на то, что на воспроизведение лесов из регионального бюджета тратятся огромные суммы, поэтому вырубать молодые деревья нецелесообразно.
«Мы не для этого эти ели сажаем. У Саратовской области нет такой возможности, прибыль получается у лесхозов минимальная», — отметил глава региона.
Ранее жители Уфы обвинили местных чиновников в краже новогодней елки. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Четыре жителя Шебекино пострадали в результате обстрелов
- СМИ: Преподавателю московского вуза пригрозили увольнением за малиновые волосы
- СМИ: Французский «ПСЖ» захотел купить еще одного игрока ФК «Краснодар»
- В СК ответили на обвинения Кадырова
- Книга Тейлор Свифт стала самым успешным изданием года в США
- Великобритания отказалась возвращать скульптуры Парфенона Греции
- Путин попросил Счетную палату проанализировать исполнение нацпроектов
- Друг Дроздова рассказал, что телеведущий готовит лекции о космосе
- SpaceX вывела на орбиту спутники Starlink для прямого подключения к телефонам
- Путин призвал честно сообщать о лимитах по семейной ипотеке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru