СМИ: Лесхозам запретили пилить елки к Новому году в Саратовской области

В своем обращении к министру природных ресурсов региона Константину Доронину губернатор указал на то, что на воспроизведение лесов из регионального бюджета тратятся огромные суммы, поэтому вырубать молодые деревья нецелесообразно.

«Мы не для этого эти ели сажаем. У Саратовской области нет такой возможности, прибыль получается у лесхозов минимальная», — отметил глава региона.

Ранее жители Уфы обвинили местных чиновников в краже новогодней елки. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

