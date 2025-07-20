СМИ: Иран заменил все системы ПВО, поврежденные из-за израильских атак
Вооруженные силы Ирана заменили все средства ПВО, поврежденные во время атак Израиля в июне. Об этом заявил оперативный командующий армией Ирана Махмуд Мусави.
«Враг стремился уничтожить возможности ПВО Ирана, и часть из наших установок ПВО была повреждена во время этой войны», - приводит слова Махмуда Мусави агентство IRNA.
Как отметил Мусави, благодаря усилиям военных поврежденные комплексы были заменены новыми, которые разместили в заранее определённых местах.
Мусави также сообщил, что зона действия новых установок ПВО охватывает всю территорию страны, благодаря чему воздушное пространство Ирана полностью защищено средствами противовоздушной обороны.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, США уничтожат новые ядерные объекты Ирана в случае их возведения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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