СМИ: Глава военной контрразведки ФСБ Николай Юрьев подал в отставку
Генерал-полковник Николай Юрьев ушел в отставку с должности руководителя департамента военной контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ). Указ о его отставке был подписан в понедельник, 16 декабря. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника в силовых ведомствах.
Один из собеседников издания рассказал, что Юрьев ушел на пенсию по собственному желанию. Источник отметил, что решение об отставке было принято еще летом этого года.
Заместители Юрьева остаются на своих постах, и пока вакантное место руководителя департамента не замещено. Временно исполнять обязанности главы контрразведки будет один из заместителей Юрьева.
Ранее о возможной отставке Юрьева сообщали Telegram-каналы, передает «Радиоточка НСН».
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