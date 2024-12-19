СМИ: Глава военной контрразведки ФСБ Николай Юрьев подал в отставку

Генерал-полковник Николай Юрьев ушел в отставку с должности руководителя департамента военной контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ). Указ о его отставке был подписан в понедельник, 16 декабря. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника в силовых ведомствах.

Один из собеседников издания рассказал, что Юрьев ушел на пенсию по собственному желанию. Источник отметил, что решение об отставке было принято еще летом этого года.

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Заместители Юрьева остаются на своих постах, и пока вакантное место руководителя департамента не замещено. Временно исполнять обязанности главы контрразведки будет один из заместителей Юрьева.

Ранее о возможной отставке Юрьева сообщали Telegram-каналы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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