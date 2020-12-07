В Госдуме поддержали законопроект о финансировании митингов
Комитет Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рекомендовал к принятию законопроект о запрете анонимного и зарубежного финансирования митингов и демонстраций в России. Решение думского комитета опубликовано в базе данных нижней палаты парламента.
Ранее первый зампред комитета Дмитрий Вяткин внёс в Госдуму проекты поправок в закон о собраниях и митингах. Один из законопроектов предлагает ввести запрет на финансирование публичных мероприятий из анонимных и иностранных источников.
Комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рассмотрел проект федерального закона и рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении. Инициативу рассмотрят на заседании 9 декабря.
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