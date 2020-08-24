СМИ: Ефремов вновь заключил соглашение с адвокатом Пашаевым
Обвиняемый по уголовному делу о смертельном ДТП актёр Михаил Ефремов вновь заключил соглашение с адвокатом Эльманом Пашаевым, от услуг которого ранее публично отказался. Об этом сообщил неназванный источник агентства ТАСС.
По его информации, даже в момент отказа Ефремов не сомневался в версии своего защитника о том, что его самого могло не быть за рулём джипа в момент ДТП.
Пашаев настаивает на невиновности Ефремова. Он привёл в суд слепого на один глаз свидетеля, который заявил, что видел Ефремова на пассажирском сиденье. Пашаев также утверждает, что отпечатки пальцев на руле джипа принадлежат не артисту, а другому человеку, пишет «Газета.ру».
На прошлой неделе Ефремов отказался от услуг Пашаева, заявив, что найдёт себе адвокатов посильнее. Дочь актёра отреагировала на это известие словами «ну наконец-то», отмечает Ura.ru.
В понедельник судья Елена Абрамова отложила заседание на 31 августа в связи с тем, что Ефремов пока не нашёл себе нового адвоката. Артиста предупредили, что если к тому моменту он не определится с адвокатом, защитника ему выберет суд.
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