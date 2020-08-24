Заседание по делу Ефремова отложили на 31 августа
Судья Пресненского суда Москвы Елена Абрамова решила отложить новое заседание по делу о смертельном ДТП актёра Михаила Ефремова до 31 августа. Это связано с тем, что артист пока ещё не выбрал себе нового адвоката, передаёт ТАСС.
Как уточнила судья, если Ефремов к тому времени не найдёт себе адвоката, суд вправе сделать это самостоятельно.
Ефремов просил использовать время отсрочки для проведения биологической экспертизы по его делу, однако судья настаивает, что сначала в дело должен вступить новый защитник. Артист между тем продолжает настаивать, что в момент ДТП находился на пассажирском месте, н опри этом до сих пор не понимает, как мог на нём оказаться и что тогда произошло.
Ранее Ефремов отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева, до этого сделавшего несколько громких заявлений в СМИ и даже ходатайствовавшего об отводе судьи. Комментируя отказ артиста от сотрудничества, Пашаев отметил, что это его законное право. По словам адвоката, Ефремов якобы сказал ему, что он и его коллега Елизавета Шаргородская вызывают раздражение у судьи, сообщает RT.
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