СМИ: Бывший шеф-повар «Кофемании» найден мертвым в своем автомобиле в Королеве

Близкие мужчины рассказали, что в последнее время у него были проблемы: он находился в бракоразводном процессе, а судебные приставы наложили арест на его имущество, в том числе на автомобиль.

Тело мужчины отравили на экспертизу.

Карсаев начал свою карьеру в ресторане «Духан Шаво», затем несколько лет проработал в «Донне Кларе» на «Пушкинской», а в 2003 пришел на работу в «Кофеманию». Уже через год он стал шеф-поваром, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

