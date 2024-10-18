СМИ: Бывший шеф-повар «Кофемании» найден мертвым в своем автомобиле в Королеве

Тело бывшего шеф-повара «Кофемании» Виталия Карсаева нашли в его сгоревшем автомобиле «хонде-пилот», сообщил Telegram-канал SHOT.

В материале уточняется, что Карсаев после ссоры с бывшей женой уже некоторое время жил в своем автомобиле. Накануне его останки обнаружили в сгоревшей «хонде». Также рядом с мужчиной было найдено оружие, на которое у него было официальное разрешение.

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Близкие мужчины рассказали, что в последнее время у него были проблемы: он находился в бракоразводном процессе, а судебные приставы наложили арест на его имущество, в том числе на автомобиль.

Тело мужчины отравили на экспертизу.

Карсаев начал свою карьеру в ресторане «Духан Шаво», затем несколько лет проработал в «Донне Кларе» на «Пушкинской», а в 2003 пришел на работу в «Кофеманию». Уже через год он стал шеф-поваром, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: arh.sledcom.ru
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