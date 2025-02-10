СМИ: Британский разведывательный самолет пролетел у границ России

Разведывательный самолет ВВС Великобритании RC-135W Rivet Joint пересек воздушное пространство Финляндии и двигался вдоль границы с Россией, сообщает Yle со ссылкой на данные Flightradar.

По информации телерадиовещателя, воздушное судно вылетело с британской авиабазы в Уоддингтоне и следовало с юга на север вблизи российской территории.

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Самолет предназначен для радиоэлектронной разведки, способен перехватывать радиолокационные сигналы и анализировать трафик связи.

Москва неоднократно выражала обеспокоенность активностью НАТО у своих границ, отмечая рост военного присутствия альянса в Европе. В Кремле подчеркивали, что Россия не угрожает другим странам, но намерена учитывать потенциальные риски для своей безопасности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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