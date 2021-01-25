СМИ: более 40 человек пострадали во время несогласованной акции в Москве

Более 40 человек пострадали в субботу во время несогласованной акции сторонников оппозиционера Алексея Навального в центре Москвы.

Все они обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, в больницы после массового мероприятия обратились 38 человек в возрасте от 18 до 55 лет, а также пятеро подростков. Они получили различные травмы головы, ушибы, растяжения и переломы.

Все они были отпущены из больниц.