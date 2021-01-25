СМИ: более 40 человек пострадали во время несогласованной акции в Москве
Более 40 человек пострадали в субботу во время несогласованной акции сторонников оппозиционера Алексея Навального в центре Москвы.
Все они обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его данным, в больницы после массового мероприятия обратились 38 человек в возрасте от 18 до 55 лет, а также пятеро подростков. Они получили различные травмы головы, ушибы, растяжения и переломы.
Все они были отпущены из больниц.
По данным МВД, в столице в акции приняли участие порядка 4 тыс. человек. На сайте уполномоченного по правам человека Москвы Татьяны Потяевой, задержаны более тысячи человек.
В региональном главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили о возбуждении уголовного дела об умышленном блокировании дорог после массовой акции в центре Санкт-Петербурга, передает RT.
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