СМИ: Авиакомпании начали отменять рейсы по РФ из-за сокращения субсидий
Авиакомпании начали отменять рейсы по России из-за сокращения господдержки, пишут «Известия» со ссылкой на источники.
Уточняется, что субсидирование программы выполнения региональных полетов в обход Москвы на 2023 год урезали с 9 млрд до 7,5 млрд руб. Также Росавиация убрала из программы субсидирования некоторые маршруты в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии.
Ранее депутат Госдумы, член комитета по обороне Дмитрий Кузнецов призвал главу Росавиации Александра Нерадько перестать «душить» отрасль малой авиации или оставить пост главы федерального агентства. Об этом парламентарий заявил в видеообращении в своем Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что в стране недостаточное количество самолетов, летать очень сложно, «все перерегулировано», и продолжать так дальше нельзя. По мнению Кузнецова, необходимо создать параллельную структуру, которая занялась бы развитием в сфере малой авиации, передает Telegrаm-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru