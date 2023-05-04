СМИ: Авиакомпании начали отменять рейсы по РФ из-за сокращения субсидий

Авиакомпании начали отменять рейсы по России из-за сокращения господдержки, пишут «Известия» со ссылкой на источники.

Уточняется, что субсидирование программы выполнения региональных полетов в обход Москвы на 2023 год урезали с 9 млрд до 7,5 млрд руб. Также Росавиация убрала из программы субсидирования некоторые маршруты в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии.

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Ранее депутат Госдумы, член комитета по обороне Дмитрий Кузнецов призвал главу Росавиации Александра Нерадько перестать «душить» отрасль малой авиации или оставить пост главы федерального агентства. Об этом парламентарий заявил в видеообращении в своем Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что в стране недостаточное количество самолетов, летать очень сложно, «все перерегулировано», и продолжать так дальше нельзя. По мнению Кузнецова, необходимо создать параллельную структуру, которая занялась бы развитием в сфере малой авиации, передает Telegrаm-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:ГосподдержкаАвиаперелеты

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