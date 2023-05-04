СМИ: Авиакомпании начали отменять рейсы по РФ из-за сокращения субсидий

Ранее депутат Госдумы, член комитета по обороне Дмитрий Кузнецов призвал главу Росавиации Александра Нерадько перестать «душить» отрасль малой авиации или оставить пост главы федерального агентства. Об этом парламентарий заявил в видеообращении в своем Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что в стране недостаточное количество самолетов, летать очень сложно, «все перерегулировано», и продолжать так дальше нельзя. По мнению Кузнецова, необходимо создать параллельную структуру, которая занялась бы развитием в сфере малой авиации, передает Telegrаm-канал «Радиоточка НСН».

