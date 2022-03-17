СМИ: Air Serbia продолжает полеты в Россию

Сербская авиакомпания Air Serbia продолжает полеты в Россию. Об этом рассказали в контактном центре организации.

По данным источника, в компании есть билеты на 18 и 22 марта. Позже они должны появиться и на другие даты. При этом в организации отмечается, что спрос на билеты очень большой, в связи, с чем возникают трудности с поиском места.

Отмечается, что самолеты продолжают летать, несмотря на несколько ложных сообщений о «минировании» рейсов из Белграда в Москву, которые поступили за последние шесть дней.