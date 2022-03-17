СМИ: Air Serbia продолжает полеты в Россию
Сербская авиакомпания Air Serbia продолжает полеты в Россию. Об этом рассказали в контактном центре организации.
По данным источника, в компании есть билеты на 18 и 22 марта. Позже они должны появиться и на другие даты. При этом в организации отмечается, что спрос на билеты очень большой, в связи, с чем возникают трудности с поиском места.
Отмечается, что самолеты продолжают летать, несмотря на несколько ложных сообщений о «минировании» рейсов из Белграда в Москву, которые поступили за последние шесть дней.
9 марта представители сербской авиакомпании сообщили, что из-за ограничений работы в России банковских карт Mastercard и Visa билеты возможно приобрести у фирмы-партнера в Москве. В организации также добавили, что в связи с изменением маршрута рейсы в столицу РФ и Санкт-Петербург длятся дольше. При этом в СМИ несколько раз появлялись предположения об отказе полетов авиакомпании в Россию.
12 марта президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна подверглась давлению извне из-за активного авиасообщения с Россией, поэтому вынуждена сократить число рейсов до одного в сутки.
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