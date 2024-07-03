«Смертность выше»: Мясников предупредил о вреде витаминов для здоровых людей

«Ничего нового в этих исследованиях нет, они идут уже около 25 лет. Эти выводы уже зафиксированы во всех рекомендациях. Дело в том, что синтетические витамины из аптеки порознь и в качестве мультивитаминов здоровым людям (не беременным, не алкоголикам, не с хроническими заболеваниями) принимать не надо. Они не только не приносят пользы, но и могут причинить вред. Да, этот вред минимален для каждого отдельного человека, но если берем группы, то да, смертность в группах растет. Было проведено исследование ранее, что принимающие витамин A стали умирать от рака легких настолько чаще, что исследование даже остановилось. Таких примеров много, ради профилактики витамины не нужны», - рассказал он.

Также Мясников призвал беременных осторожно относиться к витаминам, принимать только фолиевую кислоту.

«Другое дело – это люди со сниженным иммунитетом. Но даже беременным из витаминов нужно принимать только фолиевую кислоту, которая нужна не им, а плоду для формирования нервной системы. Беременным запрещен витамин А, который вызывает уродство плода. Это только наши врачи назначают витамины, от неграмотности. Во всем мире признано, что назначать витамины здоровым людям неэтично. Это не запрещено, но никто не назначает», - резюмировал собеседник НСН.

Никакая биологически активная добавка не спасет от похмелья, если человек не умеет пить умеренно, заявил ранее врач и телеведущий Александр Мясников «Радиоточке НСН».

