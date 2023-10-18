«Без мегадоз!»: Врач призвал россиян не злоупотреблять витаминами

Накануне завкафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медуниверситета Елена Эсауленко на коференции сообщила, что этой осенью в России может начаться тридемия. Так эксперты называют тройную эпидемию, состоящую из комплекса сезонных вирусов, гриппа и коронавируса (COVID-19). Болибок на этом фоне дал советы по укреплению иммунитета.

«Чтобы укрепить иммунитет, нужно просто принимать поливитаминные минеральные комплексы. Больше, в принципе, ничего не нужно. Не нужно никаких мегадоз витаминов. Сейчас пошла мода на витамин Д, совершенно чудовищные дозы… Нужно обычный витаминно-минеральный комплекс употреблять в рекомендуемых суточных дозах. Также в аптеках есть большое количество БАДов российских производителей с витаминами и микроэлементами. Тем более, сейчас комитет Госдумы по здравоохранению озаботился, чтобы БАД внести в правовое поле и разрешить врачам выписывать рецепты», - сказал иммунолог.

Ранее профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский в разговоре с НСН заявил, что россияне устали бояться коронавируса и расслабились. При этом он отметил, что именно соблюдение простых рекомендаций сегодня позволит избежать возвращения к условным QR-кодам в будущем, передает «Радиоточка НСН».

