«Без мегадоз!»: Врач призвал россиян не злоупотреблять витаминами

Витаминно-минеральный комплекс нужно употреблять в рекомендуемых суточных дозах, не перебарщивая, отметил в эфире НСН Владимир Болибок. 

Для укрепления иммунитета нужно принимать поливитаминные минеральные комплексы, можно также принимать БАДы с витаминами и микроэлементами, рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок в интервью НСН.

Инфекционист Тимаков: Человек в среднем заражается коронавирусом раз в полгода

Накануне завкафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медуниверситета Елена Эсауленко на коференции сообщила, что этой осенью в России может начаться тридемия. Так эксперты называют тройную эпидемию, состоящую из комплекса сезонных вирусов, гриппа и коронавируса (COVID-19). Болибок на этом фоне дал советы по укреплению иммунитета.

«Чтобы укрепить иммунитет, нужно просто принимать поливитаминные минеральные комплексы. Больше, в принципе, ничего не нужно. Не нужно никаких мегадоз витаминов. Сейчас пошла мода на витамин Д, совершенно чудовищные дозы… Нужно обычный витаминно-минеральный комплекс употреблять в рекомендуемых суточных дозах. Также в аптеках есть большое количество БАДов российских производителей с витаминами и микроэлементами. Тем более, сейчас комитет Госдумы по здравоохранению озаботился, чтобы БАД внести в правовое поле и разрешить врачам выписывать рецепты», - сказал иммунолог.

Ранее профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский в разговоре с НСН заявил, что россияне устали бояться коронавируса и расслабились. При этом он отметил, что именно соблюдение простых рекомендаций сегодня позволит избежать возвращения к условным QR-кодам в будущем, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:ВрачиРоссияИммунитет

Горячие новости

Все новости

партнеры