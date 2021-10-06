Смертность от COVID в России за сутки впервые превысила 900 случаев
Число смертельных случаев в России, вызванных COVID-19, увеличилось за сутки на 929 против 895 днем ранее. Это новое максимальное значение для страны с начала пандемии, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Число подтвержденных случаев заражения возросло за сутки на 25 133. В России фиксируется более 25 тысяч инфицирований пятый день подряд. В Москве выявлено 3589 новых заражений против 3827 днем ранее.
Вылечились и выписались в России 19 841 человек. Общая доля таких пациентов составляет около 88,5% от общего числа заражённых.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+25 133 / сут.
Умерли
213 тыс.+929 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+19 841 / сут.
- Собянин представил основные проекты благоустройства районов юга Москвы
- В Верховной раде анонсировали голосование за нового спикера в пятницу
- Смертность от COVID в России за сутки впервые превысила 900 случаев
- Цена газа в Европе пробила очередной исторический максимум, превысив $1900
- Экс-замминистра просвещения Ракова задержана в Москве
- Лавров и Блинкен провели телефонные переговоры
- Мосгордума уходит в онлайн
- «Солдатские матери Санкт-Петербурга» прекратят помогать военнослужащим из-за приказа ФСБ об «иноагентах»
- Машков отказался от места в Госдуме
- Азербайджан запустил пассажирские авиарейсы над Арменией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru