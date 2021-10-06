Смертность от COVID в России за сутки впервые превысила 900 случаев

Число смертельных случаев в России, вызванных COVID-19, увеличилось за сутки на 929 против 895 днем ранее. Это новое максимальное значение для страны с начала пандемии, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Число подтвержденных случаев заражения возросло за сутки на 25 133. В России фиксируется более 25 тысяч инфицирований пятый день подряд. В Москве выявлено 3589 новых заражений против 3827 днем ранее.

Вылечились и выписались в России 19 841 человек. Общая доля таких пациентов составляет около 88,5% от общего числа заражённых.

