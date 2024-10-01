Слуцкий призвал депутатов не указывать людям «сколько и как рожать»

По его словам, чтобы выйти из демографического кризиса необходимо «решать вопрос с неравенством», так как «всё остальное не работает».

«Хотел бы обратиться к коллегам по Госдуме: нам не надо делать одиозных заявлений... не надо указывать людям в какое время, сколько и как рожать… Вы только раздражаете и злите», - подчеркнул депутат.

Слуцкий также добавил, что решение о рождении ребёнка граждане будут принимать сами, «а не мы с вами в стенах Госдумы».

Ранее сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова заявила, что вместо высшего образования девушек в РФ надо ориентировать на деторождение, сообщает RT.

