Слуцкий призвал депутатов не указывать людям «сколько и как рожать»
Мотивировать граждан рожать детей можно только улучшением условий их жизни. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
По его словам, чтобы выйти из демографического кризиса необходимо «решать вопрос с неравенством», так как «всё остальное не работает».
«Хотел бы обратиться к коллегам по Госдуме: нам не надо делать одиозных заявлений... не надо указывать людям в какое время, сколько и как рожать… Вы только раздражаете и злите», - подчеркнул депутат.
Слуцкий также добавил, что решение о рождении ребёнка граждане будут принимать сами, «а не мы с вами в стенах Госдумы».
Ранее сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова заявила, что вместо высшего образования девушек в РФ надо ориентировать на деторождение, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- После массового отравления едой из доставки в Крыму возбудили уголовное дело
- Слуцкий призвал депутатов не указывать людям «сколько и как рожать»
- В ХМАО преподаватель отбилась от напавшего на нее студента с ножом
- Вадим Самойлов заявил о желании перезапустить Свердловский рок-клуб
- В Госдуму внесли проект о повышении штрафов за отсутствие полиса ОСАГО
- Великобритания ввела санкции против хакеров из группировки Evil Corp
- И.о. заместителя премьера Башкирии арестовали по делу о взятке
- ВС РФ ликвидировали около 60 руководителей бригады ВСУ в Херсонской области
- Шуфутинский признался, что на «Третье сентября» его вдохновила песня Добрынина
- «Огромная потеря»: Винокур назвал Добрынина явлением на эстраде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru