Слуцкий призвал проверить ход расследования дела с избиением студенток на автомойке

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал Генпрокуратуру проверить ход расследования уголовного дела и обоснованность его квалификации в связи с похищением и издевательством над студентками на автомойке в Каменск-Уральске. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее прокуратура Свердловской области сообщила, что возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту избиения студенток группой мужчин на автомойке Каменск-Уральска. По данным СМИ, поводом для издевательств послужил отказ одной из девушек вступить в отношения с одним из фигурантов уголовного дела.

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Слуцкий назвал эту ситуацию «абсолютной дикостью». Он также возмутился тем, что была возбуждена статья только о хулиганстве, и заявил, что здесь усматривается «целый список статей».

Также он уточнил, что если есть данные, что «эти садисты» могут угрожать родителям потерпевших или самим девушкам, то все они должны находиться под стражей до окончания расследования и вынесения приговора. Помимо прочего, Слуцкий призвал проверить легальность работы автомойки.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил, что готов оказать помощь студенткам из Каменск-Уральска, которые были похищены и подверглись издевательствам на автомойке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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