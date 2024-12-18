Следствие предъявило обвинения капитанам «Волганефть» после крушения танкеров
В связи с крушение в Черном море нефтетанкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» капитанам предъявлено обвинение. Об этом сообщили в Следственном комитете Крыма и Севастополя.
Обвинения выдвинуты по ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 263 УК, касающейся нарушений правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, что привело к трагическому инциденту на одном из судов, в результате которого погиб член экипажа.
В результате аварии оба танкера получили значительные повреждения и затонули. В акваторию Черного моря произошел разлив мазута. В результате происшествия погиб вахтенный матрос на «Волгонефть-212». Потерпевшие члены экипажа с различными травмами были госпитализированы. Капитаны обоих судов задержаны следствием и допрошены в качестве обвиняемых.
Проводятся допросы свидетелей, обыски по маршруту следования танкеров, изъята документация, имеющая значение для следствия. Назначены судебно-медицинские экспертизы для членов экипажа, а также судоводительская судебная экспертиза, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru