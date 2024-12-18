Следствие предъявило обвинения капитанам «Волганефть» после крушения танкеров

В связи с крушение в Черном море нефтетанкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» капитанам предъявлено обвинение. Об этом сообщили в Следственном комитете Крыма и Севастополя.

Обвинения выдвинуты по ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 263 УК, касающейся нарушений правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, что привело к трагическому инциденту на одном из судов, в результате которого погиб член экипажа.

Третий за неделю танкер подал сигнал бедствия в Черном море

В результате аварии оба танкера получили значительные повреждения и затонули. В акваторию Черного моря произошел разлив мазута. В результате происшествия погиб вахтенный матрос на «Волгонефть-212». Потерпевшие члены экипажа с различными травмами были госпитализированы. Капитаны обоих судов задержаны следствием и допрошены в качестве обвиняемых.

Проводятся допросы свидетелей, обыски по маршруту следования танкеров, изъята документация, имеющая значение для следствия. Назначены судебно-медицинские экспертизы для членов экипажа, а также судоводительская судебная экспертиза, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:КрушениеСледственный Комитет

Горячие новости

Все новости

партнеры