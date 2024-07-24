Следственный комитет завершил следственные действия по делу генерала Попова

Следственные мероприятия по уголовному делу против генерала Ивана Попова и предпринимателя Сергея Моисеева завершены. Об этом в беседе с «РГ» сообщили глава СК Александр Бастрыкин.

На прошлой неделе суд заменил содержание под стражей на домашний арест для бывшего командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц с использованием служебного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ).