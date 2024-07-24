Следственный комитет завершил следственные действия по делу генерала Попова
Следственные мероприятия по уголовному делу против генерала Ивана Попова и предпринимателя Сергея Моисеева завершены. Об этом в беседе с «РГ» сообщили глава СК Александр Бастрыкин.
На прошлой неделе суд заменил содержание под стражей на домашний арест для бывшего командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц с использованием служебного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Следствие полагает, что генерал был вовлечен в хищение более 1700 тонн металлопроката в 2023 году. Эти материалы были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области в рамках гуманитарной помощи и предназначались для оснащения инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.
Стоимость украденных товаров превышала 100 млн рублей. По версии следствия, генерал Попов получил за свои «услуги» чуть более миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».
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