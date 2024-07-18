Бывший командующий 58-й армией генерал Попов обжаловал домашний арест
Бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов обжаловал домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на 235 гарнизонный военный суд.
15 июля суд принял решение о переводе генерала под домашний арест до 11 октября. Заседание проходило в закрытом режиме.
По версии следствия, генерал Иван Попов подозревается в участии в хищении в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в рамках гуманитарной помощи.
Эти материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии фронта. Общая стоимость материалов превышала 100 млн рублей. Следствие утверждает, что за оказанные «услуги» генерал получил немного более одного миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».
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