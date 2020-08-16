Скончался Николай Губенко
Скончался народный артист РСФСР, режиссер, государственный деятель Николай Губенко. Он умер в возрасте 78 лет из-за остановки сердца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Московской городской думы Алексея Шапошникова.
«Остановилось сердце Николая Николаевича Губенко ... Москвичи потеряли настоящего патриота, выдающегося государственного деятеля, режиссёра и актёра. Мы - мудрого коллегу-депутата. Соболезнования семье ... Светлая память», - пишет Шапошников в своем Twitter.
Напомним, в марте Николай Губенко с супругой Жанной Болотовой были госпитализированы в больницу в Коммунарке из-за пневмонии. Коронавирус тесты не подтвердили. Ранее Губенко сделали сложную операцию.
Николай Губенко родился 17 августа 1941 года. Он учился во Всесоюзном государственном институте кинематографии. Являлся основателем театра «Содружество актеров Таганки». В период 1989-1991 годов был министром культуры СССР, с 1995 по 2003 годы - депутатом Государственной Думы РФ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
923 тыс.+4 969 / сут.
Умерли
15 685+68 / сут.
Выздоровели
733 тыс.+3 557 / сут.
- Акция протеста в Минске собрала около 100 тысяч сторонников
- Появилась новая версия возникновения коронавируса
- Трамп намерен лично встретиться с Путиным до выборов в США
- Участники оппозиции собираются на митинг в центре Минска
- «Заминированы» пять самолетов в Шереметьево
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru