Скончался Николай Губенко

Скончался народный артист РСФСР, режиссер, государственный деятель Николай Губенко. Он умер в возрасте 78 лет из-за остановки сердца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Московской городской думы Алексея Шапошникова.

«Остановилось сердце Николая Николаевича Губенко ... Москвичи потеряли настоящего патриота, выдающегося государственного деятеля, режиссёра и актёра. Мы - мудрого коллегу-депутата. Соболезнования семье ... Светлая память», - пишет Шапошников в своем Twitter.