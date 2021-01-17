Скончался депутат Госдумы, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Николай Антошкин

Депутат Госдумы, генерал-полковник, участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС Николай Антошкин скончался на 79-м году жизни. Герой Советского Союза умер столичной клинике. Об этом сообщили 17 декабря в Клубе военачальников.

О дате похорон станет известно в понедельник, 18 января.

«Действительно, сегодня Николай Тимофеевич ушел от нас», - цитирует руководителя аппарата «Клуба военачальников» Николая Дерябина РИА Новости.

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Антошкин был командиром авиационной группировкой во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В результате многих полетов над разрушенным реактором получил большую дозу радиации.

В период 1989-1993 годы возглавлял ВВС Московского военного округа, а также фронтовую авиацию ВВС России.

Как командующий Среднеазиатского военного округа обеспечивал запуски и посадки пилотируемых космических кораблей, в том числе - полет «Бурана».

Награжден орденами и медалями.

Николай Антошкин являлся постоянным спикером НСН. Редакция приносит соболезнования родным и близким.

Уроженец Башкирской АССР. Там 19 декабря 1942 года Антошкин родился в селе Кузьминовка.

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