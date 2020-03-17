Скончалась вдова Юрия Гагарина

На 85-м году жизни сегодня, 17 марта, скончалась вдова первого космонавта Земли Валентина Гагарина.

О смерти сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.

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Валентина Гагарина была почетным гражданином Московской области, награждена Орденом Гагарина Федерации космонавтики России и по инициативе Хрущева удостоена Ордена Ленина, как жена первого космонавта.

Замуж за Юрия Гагарина она вышла в 1957 году в Оренбурге, в браке у них родилось две дочери: Елена и Галина.


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ФОТО: РИА Новости
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