СК РФ: Расследование в отношении блогера Блиновской завершено

Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 906 миллионов рублей, «отмывании» 716 миллионов рублей и двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей, сообщили в ведомстве.



По данным следствия, Блиновская получила доступ к электронному средству платежей двух компаний и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам организаций для легализации финансов. Собрано достаточно доказательств, уголовное дело передали в суд. Дело супруга блогера Алексея Блиновского выделили в отдельное производство, так как ранее его объявили в федеральный розыск.

Ранее блогерше и создательнице «марафонов желаний» продлили арест до 19 августа по делу о неуплате налогов, напоминает РЕН ТВ.

