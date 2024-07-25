СК РФ: Расследование в отношении блогера Блиновской завершено
В Москве завершили расследование дела блогера Елены Блиновской, сообщили в Следственном комитете России.
Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 906 миллионов рублей, «отмывании» 716 миллионов рублей и двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей, сообщили в ведомстве.
По данным следствия, Блиновская получила доступ к электронному средству платежей двух компаний и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам организаций для легализации финансов. Собрано достаточно доказательств, уголовное дело передали в суд. Дело супруга блогера Алексея Блиновского выделили в отдельное производство, так как ранее его объявили в федеральный розыск.
Ранее блогерше и создательнице «марафонов желаний» продлили арест до 19 августа по делу о неуплате налогов, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru