СК объявил о завершении расследования дела Арашуковых
Следственный комитет РФ завершил расследование дела бывшего советника генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова и его сына Рауфа, бывшего сенатора. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По ее словам, расследование завершено также по делам других фигурантов дела.
По версии следствия, глава преступного сообщества Рауль Арашуков заказал убийства зампреда молодежного движения «Адыгэ-Хэсэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Их организовал его сын Рауф.
Свою вину фигуранты дела не признают, сообщает телеканал «360». Бывшему сенатору также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.
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