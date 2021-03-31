СК объявил о завершении расследования дела Арашуковых

По ее словам, расследование завершено также по делам других фигурантов дела.

По версии следствия, глава преступного сообщества Рауль Арашуков заказал убийства зампреда молодежного движения «Адыгэ-Хэсэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Их организовал его сын Рауф.

Свою вину фигуранты дела не признают, сообщает телеканал «360». Бывшему сенатору также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.



