СМИ: Возможный соучастник убийства Михаила Круга задушил двоих сокамерников

Предполагаемый соучастник убийства шансонье Михаила Круга, пока проходящий по делу свидетелем, задушил двоих своих сокамерников. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источники, знакомые с ходом следствия. Речь идёт о некоем Александре Агееве, которого собеседник издания назвал «машиной для убийства, здоровенным качком».

Как отмечают «Известия», это двойное убийство замедлило ход следствия по делу Круга. Предположительно, результаты этого расследования могут быть оглашены уже сегодня. Агеева называют киллером банды «Волки». Накануне появилась информация, что его доставили в дом убитого автора «Владимирского централа» в Твери для проведения следственного эксперимента.

По некоторым данным Агеев проник в дом Круга в ночь убийства вместе с Дмитрием Веселовым, который впоследствии был убит. Сообщалось также, что в Тверь доставили еще одного киллера, который приговорен к пожизненному лишению свободы. Это главарь «Волков» Александр Осипов. Предположительно он расправился с Веселовым, после того как тот признался в убийстве Круга.

Исполнитель в жанре «русский шансон» был застрелен насмерть в возрасте 40 лет в ночь на 1 июня 2002 года в своём доме. Предполагается, что изначально преступники залезли в особняк только с целью ограбления.

