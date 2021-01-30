СК начал розыск спонсора ФБК Александра Хоменко
Спонсор «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК - в России признан иностранным агентом) Александр Хоменко объявлен в розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Подконтрольные ему фирмы похитили 30 млн рублей бюджетных средств во время ремонта подмосковного техникума. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.
Компании ООО «Строй инжиниринг» и ООО «ВИП Сервис», которыми, по данным следствия, руководит Хоменко, завысили стоимость работ при проведении капремонта здания Сергиево-Посадского социально-экономического техникума. В результате им незаконным путем удалось получить 30 млн рублей бюджетных средств. По данным министерства образования Московской области, в 2017-2019 годах компании заключили на ремонтные работы десять госконтрактов и внесли в документы заведомо ложные сведения о стоимости этих работ.
«По имеющимся сведениям, Хоменко оказывал финансовую поддержку ФБК и в настоящее время скрывается на территории Украины. В отношении него вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении трех эпизодов мошенничества, он объявлен в розыск», — отметила Петренко.
Накануне Тверской суд Москвы отправил под домашний арест юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь в рамках уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических ограничений на акции 23 января. Также под домашний арест до отправлен брат оппозиционера Алексея Навального Олег и координатор штаба Навального Олег Степанов. Все они останутся под арестом до 23 марта.
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