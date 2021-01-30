СК начал розыск спонсора ФБК Александра Хоменко

Компании ООО «Строй инжиниринг» и ООО «ВИП Сервис», которыми, по данным следствия, руководит Хоменко, завысили стоимость работ при проведении капремонта здания Сергиево-Посадского социально-экономического техникума. В результате им незаконным путем удалось получить 30 млн рублей бюджетных средств. По данным министерства образования Московской области, в 2017-2019 годах компании заключили на ремонтные работы десять госконтрактов и внесли в документы заведомо ложные сведения о стоимости этих работ.

«По имеющимся сведениям, Хоменко оказывал финансовую поддержку ФБК и в настоящее время скрывается на территории Украины. В отношении него вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении трех эпизодов мошенничества, он объявлен в розыск», — отметила Петренко.

Накануне Тверской суд Москвы отправил под домашний арест юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь в рамках уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических ограничений на акции 23 января. Также под домашний арест до отправлен брат оппозиционера Алексея Навального Олег и координатор штаба Навального Олег Степанов. Все они останутся под арестом до 23 марта.

