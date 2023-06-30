«Дожди оставим в июне!»: В первые июльские выходные в Москву вернется солнце

Шувалов также пообещал москвичам теплую следующую неделю без дождей.

«В воскресенье шансы на дожди практически минимальны. Температура уже будет 25-26 градусов, что задаст настрой следующей неделе, которая обещает быть теплой. Дневные температуры составят 25-26 градусов, в отдельные дни 27. Ночью порядка 15 градусов тепла. По области чуть попрохладнее, но это все равно вполне июльская погода. Дождь будет очень редким на следующей неделе. Скорее всего, это будет в четверг. В целом июль будет выше нормы, но на 1-1,5 градуса. Июнь заканчивается с таким же результатом», - добавил синоптик.

Собеседник НСН также обрадовал всех, кто собирается в отпуск в самое ближайшее время. Черноморские курорты встречают туристов жарой и "нежным" морем.

«Температура воды на юге стала настолько комфортной, что море зовет. 22-25 градусов – температура воды, нежиться в море можно бесконечно. Первая неделя на Черном море обещает быть очень богатой на солнце и на жару. 30 градусов на Черноморском побережье, Кубань – 35-26 градусов. Жара приходит, когда дожди заканчиваются. Дожди оставим в июне», - рассказал Шувалов.

В предстоящие выходные в столичном регионе ожидается потепление, солнце и практически без осадков, сообщил ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Радиоточка НСН».

