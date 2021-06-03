Синоптики рассказали о предстоящей погоде в выходные дни в Москве

К выходным температура вернется в рамки климатической нормы. 3 июня в Москве ожидается погода без осадков, днем будет до 22 градусов, в Подмосковье прогнозируют +17-22. 4 июня температура повысится на градус-полтора. На выходных в Москве и Подмосковье будет до +27.

6 июня возможен небольшой дождь.

