Синоптики рассказали о предстоящей погоде в выходные дни в Москве
3 июня 202101:37
До конца недели в Московской области сохранится сухая и солнечная погода, сообщает центр погоды «Фобос».
К выходным температура вернется в рамки климатической нормы. 3 июня в Москве ожидается погода без осадков, днем будет до 22 градусов, в Подмосковье прогнозируют +17-22. 4 июня температура повысится на градус-полтора. На выходных в Москве и Подмосковье будет до +27.
6 июня возможен небольшой дождь.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 500 / сут.
Умерли
122 тыс.+372 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+8 994 / сут.
- Синоптики рассказали о предстоящей погоде в выходные дни в Москве
- «Почта России» провела испытания беспилотников для доставки грузов
- Агроном рассказал, как распознать качественную клубнику
- ФБР заявило, что атака на JBS совершена хакерскими группировками REvil и Sodinokibi
- В МИД РФ изучают решение Судана о пересмотре соглашения по морской базе
- Байден заявил, что США думают о целесообразности «ответных шагов» по кибератаке
- Роскомнадзор требует убрать ограничения с записи программы «60 минут» на YouTube
- Россиянка погибла в ДТП под Каиром
- В Химках мужчина избил сотрудников полиции из-за парковочного места
- Зеленский призвал Байдена остановить строительство «Северного потока-2»
1 июня 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru