Синоптики рассказали о предстоящей погоде в выходные дни в Москве

До конца недели в Московской области сохранится сухая и солнечная погода, сообщает центр погоды «Фобос».

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К выходным температура вернется в рамки климатической нормы. 3 июня в Москве ожидается погода без осадков, днем будет до 22 градусов, в Подмосковье прогнозируют +17-22. 4 июня температура повысится на градус-полтора. На выходных в Москве и Подмосковье будет до +27.

6 июня возможен небольшой дождь.

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ФОТО: РИА Новости
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