Синоптики рассказали, когда растает снег в Москве
24 марта 202111:47
Снег в Москве может растаять уже примерно к 6 апреля из-за теплой погоды и дождей, приводит РИА слова главного специалиста московского «Метеобюро» Татьяны Поздняковой.
По ее словам, при сохранении теплой погоды с дождями снег исчезнет примерно к 5-6 апреля.
Пока же высота снега на ВДНХ составляет 35 см, в Тушино – 44.
Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эксклюзивном интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, каким будет лето 2021 года.
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24 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru