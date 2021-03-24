Синоптики рассказали, когда растает снег в Москве

Снег в Москве может растаять уже примерно к 6 апреля из-за теплой погоды и дождей, приводит РИА слова главного специалиста московского «Метеобюро» Татьяны Поздняковой.

По ее словам, при сохранении теплой погоды с дождями снег исчезнет примерно к 5-6 апреля.

Пока же высота снега на ВДНХ составляет 35 см, в Тушино – 44.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эксклюзивном интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, каким будет лето 2021 года.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВеснаСнегПогодаПогода В Москве
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры