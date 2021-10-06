Россиянам рассказали о погоде предстоящей зимой

В России температура зимой будет около и выше нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, прогноз еще будет корректироваться, но на сегодняшний день повышенная температура прогнозируется в северных регионах страны.

Вильфанд отметил, что прогнозы зарубежных метеорологов с прогнозами Гидрометцентра по зимней температуре расходятся.

Накануне 5 октября в Москве был установлен новый рекорд атмосферного давления.

