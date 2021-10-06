Россиянам рассказали о погоде предстоящей зимой
6 октября 202112:52
В России температура зимой будет около и выше нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, прогноз еще будет корректироваться, но на сегодняшний день повышенная температура прогнозируется в северных регионах страны.
Вильфанд отметил, что прогнозы зарубежных метеорологов с прогнозами Гидрометцентра по зимней температуре расходятся.
Накануне 5 октября в Москве был установлен новый рекорд атмосферного давления.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru