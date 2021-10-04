Синоптики предупредили россиян об аномально снежной зиме

В России предстоящей зимой ожидается повышенное количество осадков, так, в столице норма будет превышена на четверть. Информация появилась на сайте центра погоды «Фобос».

При этом в низовьях Волги и на юге Сибири высота сугробов может оказаться почти в два раза выше многолетних нормальных значений.