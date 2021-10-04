Синоптики предупредили россиян об аномально снежной зиме
В России предстоящей зимой ожидается повышенное количество осадков, так, в столице норма будет превышена на четверть. Информация появилась на сайте центра погоды «Фобос».
При этом в низовьях Волги и на юге Сибири высота сугробов может оказаться почти в два раза выше многолетних нормальных значений.
Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют в Европейской части России погодные аномалии из-за мощного антициклона.
По словам руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, Регионы Урала и юга западной Сибири, Челябинской, Свердловской, Курганской, Омской, Новосибирской, Томской области ожидает аномально холодная погода с отклонениями от климатической нормы.
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