Синоптики предупредили москвичей о сильном ливне
Сильный ливень накроет столичный регион вечером в среду и в ночь на четверг. Об этом заявили в центре погоды «Фобос». По прогнозам синоптиков, в городе выпадет до 33% месячной нормы осадков, пишет РИА Новости.
А ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что погода в Москве испортится к выходным. В мегаполисе ожидаются дожди, ветер и понижение дневной температуры до плюс 16 градусов. В ближайшую ночь столица будет находиться в зоне атмосферного фронта, вместе с которым придут дожди.
Между тем, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что самый поздний снежный покров в Москве появлялся в середине мая. По словам специалиста, снег может выпасть в столице и в июне, и такие случаи уже были. Однако снежный покров не образовывался. Вильфанд отметил, что в июне в Москве гораздо чаще бывают заморозки.
«Ну, возможно всё, это такие события - они за пределами здравого смысла. В жизни всё возможно», - добавил он.
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