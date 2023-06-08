Синоптики пообещали москвичам возвращение жары к 17 июня

Метеоролог отметил, что потепление в Москве начнется с 12 июня. В частности, 15 июня столбики термометров достигнут отметки +25…+27 градусов.

Вместе с тем к 16-17 июня воздух в Московском регионе прогреется до +27…+29 градусов. Вероятность осадков при этом минимальна, заявил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на побережьях Черного моря в этом году купальный сезон стартует не раньше середины июня. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

